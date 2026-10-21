Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял к производству иск департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО к ООО «Газпром добыча Уренгой» о возмещении вреда, причинённого окружающей среде, на общую сумму 1,54 млрд рублей.
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