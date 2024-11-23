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Какой сегодня праздник: 24 ноября – День матери в России

Какой сегодня праздник: 24 ноября – День матери в России

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно Указу Президента страны от 30 января 1998 года, воздавая должное материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей.

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