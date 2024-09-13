Взяли обычное пюре и превратили его в 5 новых блюд

Из самого обычного пюре в два счета сделаем целых 5 новых блюд. Да каких необычных — один кыстыбый чего стоит! Для кыстыбый в лаваше нам понадобится граммов 600 картофеля, тонкий лаваш, специи и добавки по вкусу.
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