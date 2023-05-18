Военное обозрение

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Франция передаст Украине ракеты SCALP-EG

Франция передаст Украине ракеты SCALP-EG

Ракета SCALP-EG под фюзеляжем истребителя Dassault Rafale Французское руководство намерено и далее поддерживать киевский режим и предоставлять ему различное вооружение.

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