Лавров напомнил КНДР о том, что она возникла благодаря СССР

Глава МИД России встретился со своим северокорейским коллегой.В ходе встречи главы дипломатической миссии России с Цой Сон Хи, Сергей Лавров напомнил ему о том, как 75 лет назад Советский Союз сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от японского колониального господства и первым признал её независимость.