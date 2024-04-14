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Тен Хаг о защитниках «МЮ»: «Некоторые из них еще молоды, неопытны, им тяжело играть изо всех сил в суровой АПЛ в каждом матче» 

Главный тренер манкунианцев выразил мнение после матча АПЛ с «Борнмутом» (2:2). «Мы дважды использовали одну и ту же линию обороны, и эти игроки отдали все, показали свой максимум.

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