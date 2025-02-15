В Челябинске продают военный самолет на памятник. Скрин

В Челябинске выставили на продажу советский одномоторный самолет-истребитель Як-3. Искусственно состаренную крылатую машину предлагают приобрести в качестве памятника или симулятора-аттракциона за 7,5 миллиона рублей.
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