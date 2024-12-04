Belfast Live: женщина с нервным тиком утратила возможность управлять ногой

34-летняя жительница Ирландии Саманта Кэмпбелл в детстве была диагностирована с синдромом Дживонса. Позднее у нее развилась неизлечимая болезнь, сопровождающаяся постоянными нервными тиками и подергиваниями по всему телу.
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