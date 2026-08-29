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Татар-информ

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«Наша сила – в единстве»: Бойцам вручили госнаграды в День Республики Татарстан

«Наша сила – в единстве»: Бойцам вручили госнаграды в День Республики Татарстан

В рамках празднования Дня Республики Татарстан состоялась церемония вручения республиканских государственных наград военнослужащим из республики, сообщает официальный канал Раиса РТ в МАКС.

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