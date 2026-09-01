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Курские новости

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Сегодня, 1 сентября, «Корпорация развития» ликвидируется: кому она должна и кто должен ей

Сегодня, 1 сентября, «Корпорация развития» ликвидируется: кому она должна и кто должен ей

Редакция «Курских новостей» проанализировала судебную активность АО «Корпорация развития Курской области» накануне её ликвидации 1 сентября 2026 года.

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