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Царьград

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Financial Times: Джебель-Али в ОАЭ стал на грани кризиса

Financial Times: Джебель-Али в ОАЭ стал на грани кризиса

Джебель-Али, крупнейший порт Ближнего Востока в ОАЭ, столкнулся с кризисом из-за блокады Ормузского пролива.

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