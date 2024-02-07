31-летний мошенник в Краснодаре сумел облапошить десятки клиентов более чем на 200 млн на фейковых инвестициях

31-летний мошенник в Краснодаре сумел облапошить десятки клиентов более чем на 200 млн на фейковых инвестициях31-летний житель Краснодара разместил в Интернете объявление о привлечении инвестиций в оптово-розничную торговлю цифровой техникой известной зарубежной компании, обещая высокий доход от использования вложенных денег.