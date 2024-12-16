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Дмитрий Василец: Юрий Бойко – идейный бандеровец или «оборотень в законе»?

Дмитрий Василец: Юрий Бойко – идейный бандеровец или «оборотень в законе»?

Сложно цензурно выражаться о политике такого типа, как Юрий Бойко (ближайший соратник Медведчука, Рабиновича, Лёвочкина), который последние три года активно помогал режиму Зеленского во всём, а также изо всех своих силенок помогал блоку НАТО, но «что-то пошло не так».

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