Сложно цензурно выражаться о политике такого типа, как Юрий Бойко (ближайший соратник Медведчука, Рабиновича, Лёвочкина), который последние три года активно помогал режиму Зеленского во всём, а также изо всех своих силенок помогал блоку НАТО, но «что-то пошло не так».