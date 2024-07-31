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1 августа для жителей Поморья будет работать «Телефон здоровья»

1 августа для жителей Поморья будет работать «Телефон здоровья»

Об этом сообщает региональный Минздрав. В этот раз тема посвящена грудному вскармливанию.С 16:00 до 18:00 на связи будет врач-неонатолог-реаниматолог отделения новорождённых Северодвинского роддома Варвара Цывунина.

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