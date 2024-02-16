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Генпрокуратура подготовит иск об изъятии Климовского патронного завода у частников

Генпрокуратура подготовит иск об изъятии Климовского патронного завода у частников

Будет подготовлен иск об изъятии Климовского патронного завода у бизнесмена Бориса Краснова.Генеральная прокуратура России подготовит иск об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода (ЗАО «КСПЗ») в пользу государства.

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