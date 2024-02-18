Почему кошки так любят коробки

Почему наши пушистые друзья так любят уютные укрытия? Многим из нас знакома эта картина: стоит только появиться коробке или упаковке в доме, как кошка тут же запрыгивает в неё и устраивается там со всем комфортом.
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