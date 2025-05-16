Собянин: Дублер Алтуфьевского шоссе улучшит транспортное обслуживание СВАО

В столице за последнее время было построено и модернизировано 26 автомобильных мостов Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал строительство путепровода через железнодорожные пути (Медведковскую ветку) в районе Бибирево, который находится на северо-востоке города.
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