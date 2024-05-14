Онколог Бертл раскрыла симптом рака мочевого пузыря, который принимают за проявление менопаузы

Этот опасный симптом рака мочевого пузыря врачи могут пропустить, списать его на «побочный эффект» менопаузы или гинекологические проблемы и даже ошибочно начать лечить у женщины инфекцию мочевыводящих путей.
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