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Онколог Бертл раскрыла симптом рака мочевого пузыря, который принимают за проявление менопаузы

Онколог Бертл раскрыла симптом рака мочевого пузыря, который принимают за проявление менопаузы

Этот опасный симптом рака мочевого пузыря врачи могут пропустить, списать его на «побочный эффект» менопаузы или гинекологические проблемы и даже ошибочно начать лечить у женщины инфекцию мочевыводящих путей.

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