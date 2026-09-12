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Аргументы и Факты

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ПВО уничтожила 230 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

ПВО уничтожила 230 БПЛА ВСУ над регионами России за ночь

Cредства противовоздушной обороны уничтожили 230 украинских беспилотников над территорией России и акваториями Азовского и Черного морей за прошедшую ночь, сообщило Министерство обороны РФ.

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