Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Балицкий: после украинской оккупации мы увидели человеческое отношение к себе

Балицкий: после украинской оккупации мы увидели человеческое отношение к себе

В Запорожскую область возвращаются жители, которые раньше уехали в другие регионы, по мере того как там приводят в порядок дороги и коммуналку, запускают общественный транспорт, рассказал губернатор Евгений Балицкий в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

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