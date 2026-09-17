Через границу с Казахстаном выдворили новую группу мигрантов

Очередную группу иностранцев, нарушивших миграционные правила, отправили на родину через границу Челябинской области с Казахстаном.
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