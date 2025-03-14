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Аэропорт Сочи приостановил работу для обеспечения безопасности полетов

Аэропорт Сочи приостановил работу для обеспечения безопасности полетов

В аэропорту Сочи, с 02:53 мск, введены временные ограничения на рейсы для безопасности гражданских полетов.

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