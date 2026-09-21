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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике о Ферране в «ПСЖ»: «Он в потрясающей форме – отлично открывается, а Витинья, Невеш, Руис могут отдать качественный пас. Мы очень рады, что он с нами»

Главный тренер « ПСЖ » Луис Энрике оценил игру Феррана Торреса после победы над « Марселем » (2:1).

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