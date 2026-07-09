Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 754 подписчика

UDV Group: мошенники используют для обмана кнопку "Отписаться" от спама в e-mail

UDV Group: мошенники используют для обмана кнопку "Отписаться" от спама в e-mail

Мошенники начали маскировать фишинговые ссылки под кнопку "Отписаться" в электронных письмах. Такие ссылки ведут на разной степени опасности вредоносные ресурсы: одни могут собирать личные данные пользователя, а другие – распространять вредоносное ПО и запрашивать логины и пароли от корпоративных аккаунтов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии