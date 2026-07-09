UDV Group: мошенники используют для обмана кнопку "Отписаться" от спама в e-mail

Мошенники начали маскировать фишинговые ссылки под кнопку "Отписаться" в электронных письмах. Такие ссылки ведут на разной степени опасности вредоносные ресурсы: одни могут собирать личные данные пользователя, а другие – распространять вредоносное ПО и запрашивать логины и пароли от корпоративных аккаунтов.