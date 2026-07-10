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Гиперкар Denza Z дебютировал в Европе

Гиперкар Denza Z дебютировал в Европе

Гиперкар Denza Z дебютировал в Европе[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В апреле прошлого концерн BYD представил на автосалоне в Шанхае эффектное электрическое купе Denza Z, которое тогда числилось в статусе концепта.

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