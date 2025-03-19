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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Остоя Мияйлович: «Евролига рассматривает «Партизан» в качестве долгосрочного партнера»

Ранее гендиректор Евролиги Пауюлюс Мотеюнас отметил  положительное отношение к клубам из Белграда в турнире.

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