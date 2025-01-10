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Зеленский назвал вторжение ВСУ в Курскую область «большой победой»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи контактной группы по поддержке Киева на немецкой военной базе Рамштайн заявил, что вторжение в Курскую область стало «одной из самых больших побед» украинской армии с начала специальной военной операции России.

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