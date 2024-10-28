Ежегодные учения ВВС Тайваня отложены до ноября

Решиние перенести из-за неблагоприятных погодных условий ежегодные учения ВВС с текущей недели на начало ноября приняли тайваньские власти, сообщает 28 октября Центральное новостное агентство Тайваня (CNA), ссылаясь на источник в военных кругах.
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