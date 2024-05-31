Никто не приедет: проверка ждет станции скорой помощи в Ленобласти

Масштабная проверка ждет все станции скорой помощи в Ленобласти. Причина просто шокирует — в Кингисеппе у мужчины случился сердечный приступ, но врачи к нему так и не приехали, потому что большая часть машин просто сломана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии