На астраханской трассе произошло ДТП с возгоранием авто и пострадавшими

Не более часа назад в поселке Пойменный на дороге Астрахань-Красный Яр произошла крупная авария. Водитель за рулем автомобиля «Рено Логан» потерял управление, съехал с дороги в кювет, где столкнулся с деревом.
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