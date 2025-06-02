Тут новости из дурки подкатили...

W Walery Если хохлы вздумают приобрести ядерное оружие их можно долбануть как хотят амеры сделать с Ираном.

Андрей Может вспомним реакцию США когда СССР поставил ракеты с ядерными боеголовками на Кубу? Надеюсь, что реакция нашего руководства будет аналогичным! Конечно можно вспомнить еще Израиль, когда технологии и мощности для производства ЯО поставила страна НАТО - Франция.. Но тогда Иран еще не обладал возможностями производства ЯО...