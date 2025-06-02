За выборы без выбора в стране 404 - речь: На Украине не проводились президентские выборы, несмотря на завершение пятилетнего срока действующего главы государства.
Тут новости из дурки подкатили...
Комментарии
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W
Walery
Если хохлы вздумают приобрести ядерное оружие их можно долбануть как хотят амеры сделать с Ираном.
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3 час.
Андрей
Может вспомним реакцию США когда СССР поставил ракеты с ядерными боеголовками на Кубу? Надеюсь, что реакция нашего руководства будет аналогичным! Конечно можно вспомнить еще Израиль, когда технологии и мощности для производства ЯО поставила страна НАТО - Франция.. Но тогда Иран еще не обладал возможностями производства ЯО...
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3 час.
Семен Демин
Сколько можно болтать, какие они плохие. Они успешно уничтожают нашу стратегическую авиацию, убивают наших людей. Так дело и до РВСН дойдет. А вы все про конституцию. Смешные и глупые. Исходим словами, но ничего не делаем.
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2 час.
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