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По поводу "второго сорта", "одного народа" и совместного будущего

По поводу "второго сорта", "одного народа" и совместного будущего

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Мы намеренно не комментировали всю эту шумиху с "сортами", возгласами приехавших и местных политологов.

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Комментарии
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В
Василий
Что-то маловаты у хохлов &quot;целые подразделения&quot;. И насчет мобилизации, ведь девиз у хохлов - &quot;Нам все должны&quot;, вот они и считают что и воевать за них должны другие.
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2 час.
Сергей Ников
Русские научились у своих предков побеждать, а украинцы предавать.
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
Теперь надо научиться безжалостно уничтожать врагов РОССИИ,
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1 час.

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