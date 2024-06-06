Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Мы намеренно не комментировали всю эту шумиху с "сортами", возгласами приехавших и местных политологов.
По поводу "второго сорта", "одного народа" и совместного будущего
Комментарии
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В
Василий
Что-то маловаты у хохлов "целые подразделения". И насчет мобилизации, ведь девиз у хохлов - "Нам все должны", вот они и считают что и воевать за них должны другие.
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2 час.
Сергей Ников
Русские научились у своих предков побеждать, а украинцы предавать.
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
Теперь надо научиться безжалостно уничтожать врагов РОССИИ,
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1 час.
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