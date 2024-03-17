ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 846 подписчиков

«Промес для нас уже родной человек, все ждут его»

«Промес для нас уже родной человек, все ждут его»

Нынешний сезон крайне непросто складывается для московского «Спартака». Еще до зимней паузы из-за нестабильных результатов и скандалов с многолетними лидерами команды Георгием Джикией и Александром Соболевым постоянно возникали слухи об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх