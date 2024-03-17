«Промес для нас уже родной человек, все ждут его»

Нынешний сезон крайне непросто складывается для московского «Спартака». Еще до зимней паузы из-за нестабильных результатов и скандалов с многолетними лидерами команды Георгием Джикией и Александром Соболевым постоянно возникали слухи об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.
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