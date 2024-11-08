Царьград
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Царьград

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Просто "ад". Рвануло что-то очень мощное: "Невероятное" количество БПЛА в Одессе и Киеве. Километровые столбы огня видели по области

Просто "ад". Рвануло что-то очень мощное: "Невероятное" количество БПЛА в Одессе и Киеве. Километровые столбы огня видели по области

Минувшей ночью наши БПЛА вновь атаковали военную инфраструктуру Одессы, Киеве и по областям. Сообщается о поражении складов и, предварительно, портовой инфраструктуры.

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Комментарии
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Comandor
Так держать!
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
До инногурации артиста надо все уничтожить!
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13 час.
ЭА
Эльдар Алиев
👍👍👍🇷🇺🤝🤝🤝
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13 час.

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