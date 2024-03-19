В Нижегородской области впервые пройдет региональный этап Всероссийской конференции им. Жореса Алферова — ежегодного молодежного конкурса научных работ, проводимого с 1975 года при поддержке Минпросвещения России и Минобрнауки России.
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