Болеем за "Бузулук"💪 В рамках ЛФЛ "Чемпион" наши футболисты встречаются с командой "Сигур"⚽️⚽️⚽️ Прямая трансляция игры здесь https://vk.
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Болеем за "Бузулук"💪 В рамках ЛФЛ "Чемпион" наши футболисты встречаются с командой "Сигур"⚽️⚽️⚽️ Прямая трансляция игры здесь https://vk.