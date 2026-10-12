Госдума рассматривает бюджет: соцподдержка, оборона и развитие инфраструктуры

Как заявил министр финансов Антон Силуанов, документ рассчитан на устойчивость при любых сценариях развития мировой экономики: базовая цена нефти Urals зафиксирована на уровне 50 долларов за баррель, доля нефтегазовых доходов не превысит 17% всех поступлений.