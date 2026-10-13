Duane 'Keffe D' Davis gets 40 years to life for Tupac Shakur murder

A Las Vegas judge on Tuesday sentenced Duane "Keffe D" Davis to 40 years to life in prison for the fatal shooting of rapper Tupac Shakur.
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