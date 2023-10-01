ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили на краснолиманском направлении 50 украинских боевиков, в том числе из националистического формирования «Азов»*, сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук.
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