Удаленная занятость в России вернулась к допандемийным показателям

Сейчас вне офиса работает около 1 миллиона сотрудников По данным Высшей школы экономики и издания "Коммерсантъ", распространенность удаленной работы в России к концу 2023 года практически вернулась к исходным показателям после резкого увеличения в период пандемии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии