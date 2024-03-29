В Армении заблокировали передачи Соловьёва

Под ограничения попали две авторские программы.фото: vk.com/solovievlive--> В Армении запретили трансляцию передач, которые ведёт журналист Владимир Соловьёв, сообщает пресс-служба Телевизионной и радиовещательной сети страны.
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