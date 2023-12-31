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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Даже встречаться с красивой девушкой через некоторое время становится скучно, если она не может играть в защите». Рик Карлайл об «Индиане»

«Быть исторически сильной атакующей командой – это, конечно, весело. Но даже встречаться с красивой девушкой через некоторое время становится скучно, если она не может играть в защите», – пошутил главный тренер «Индианы» после победы над «Нью-Йорком» (140:128).

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