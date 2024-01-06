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Иваново

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Более 200 школьников региона в 2023 году стали победителями всероссийских и международных конкурсов и фестивалей

Более 200 школьников региона в 2023 году стали победителями всероссийских и международных конкурсов и фестивалей

Более 200 школьников региона в 2023 году стали победителями всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Свыше 500 одаренных ребят из Ивановской области в ушедшем году занесены в государственную инфосистему о детях, проявивших выдающиеся способности.

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