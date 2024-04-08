В Бурятии власти всерьез взялись за «птичьих» браконьеров

Борьба с браконьерством является ключевым аспектом охраны природы, особенно в период миграции птиц. Руководитель БУ "Бурприрода" Алдар Цыбикмитов подчеркнул важность этой работы в Боргойском заказнике, который расположен в Джижинском районе и известен как важная орнитологическая зона международного значения.
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