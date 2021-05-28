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Фестиваль «Амурские волны» проходит в эти дни в Хабаровске

Фестиваль «Амурские волны» проходит в эти дни в Хабаровске

На концертах звучат песни военных лет, симфонии, торжественные марши. Каждый военный оркестр не только радует зрителей хорошей музыкой, но и интересными выступлениями певцов и танцоров.

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