Фестиваль «Амурские волны» проходит в эти дни в Хабаровске

На концертах звучат песни военных лет, симфонии, торжественные марши. Каждый военный оркестр не только радует зрителей хорошей музыкой, но и интересными выступлениями певцов и танцоров.
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