«Стоит закупиться запчастями заранее, пока они есть», — автоэксперт уверен, что улучшения ситуации ждать не стоит

Автомобильный эксперт Петр Баканов считает, что из-за дефицита, роста цен и откровенно «туманной» ситуации на рынке автозапчастей лучше запастись ими хотя бы на два плановых ТО.
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