Кристина Новоселова приняла участие в международном круглом столе ´Семья. Традиции. Милосердие´.

15 мая в Минске в смешанном формате прошёл круглый стол по теме ´Семья. Традиции. Милосердие´, а также телемост Москва-Минск с презентацией международной программы реализации инициатив по защите традиционных семейных ценностей ´Семья и мир´.
15 мая в Минске в смешанном формате прошёл круглый стол по теме ´Семья. Традиции. Милосердие´, а также телемост Москва-Минск с презентацией международной программы реализации инициатив по защите традиционных семейных ценностей ´Семья и мир´.
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