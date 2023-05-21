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Кристина Новоселова приняла участие в международном круглом столе ´Семья. Традиции. Милосердие´.

Кристина Новоселова приняла участие в международном круглом столе ´Семья. Традиции. Милосердие´.

15 мая в Минске в смешанном формате прошёл круглый стол по теме ´Семья. Традиции. Милосердие´, а также телемост Москва-Минск с презентацией международной программы реализации инициатив по защите традиционных семейных ценностей ´Семья и мир´.

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