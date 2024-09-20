Врач рассказала, как защитить ребенка от заболеваний в школьный период

Старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Екатерина Морозова 20 сентября рассказала в беседе с «Известиями», как родителям защитить ребенка от заболеваний в школьный период.
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