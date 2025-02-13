В Новороссийске задержали мужчину, собиравшего данные для спецслужб Украины

В Новороссийске сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в финансировании экстремистской организации, действующей на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.
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