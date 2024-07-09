Телеведущий и журналист Владимир Семенов умер в 74 года

Журналист и телеведущий Владимир Семенов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил ГТРК «Вятка». «Коллектив телерадиокомпании выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича», — написала пресс-служба организации.
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