Телеведущий и журналист Владимир Семенов умер в 74 года

Журналист и телеведущий Владимир Семенов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил ГТРК «Вятка». «Коллектив телерадиокомпании выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича», — написала пресс-служба организации.